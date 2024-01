Wolfsburg. Nach nur einem Sieg aus sieben Spielen – hier erklärt Trainer Mike Stewart, was Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg ändern muss.

Bis einen Tag vor Heiligabend waren die Grizzlys Wolfsburg als Vierter richtig erfolgreich unterwegs in der Deutschen Eishockey-Liga, schienen in der Tabellenspitze angekommen zu sein. Doch nach zuletzt sechs Niederlagen aus sieben Spielen fielen sie sogar aus den Top-6-Plätzen heraus und müssen als Siebter um die direkte Qualifikation fürs Play-off-Viertelfinale bangen. Die Entwicklung gefällt auch Cheftrainer Mike Stewart nicht. Vor den Wochenend-Spielen in Augsburg (Freitag, 19.30 Uhr) und gegen Straubing (Sonntag, 19 Uhr, Eis-Arena) startet der Austro-Kanadier im Training einen Weckruf. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt er, wie er sein derzeit „fragiles“ Team wieder festigen möchte.