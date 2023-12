Wolfsburg. Der dritte Torwart der Grizzlys Wolfsburg kassiert bei seiner überraschenden DEL-Premiere in Bremerhaven ein halbes Dutzend Gegentore.

Was hätte das für eine schöne Cinderella-Story zum Jahresabschluss werden können... Da beide Stammtorhüter der Grizzlys Wolfsburg ausfielen, feierte der 23-jährige Ennio Albrecht überraschend seine Premiere in der Deutschen Eishockey-Liga. Die Nummer 3 der VW-Städter machte seine Sache ordentlich, verließ aber am Ende beim 5:6 (2:1, 2:1, 1:3) nach Verlängerung im Nord-Derby bei Tabellenführer Fischtown Pinguins Bremerhaven als Verlierer das Eis. Trotz des einen Zählers – mit nun vier Niederlagen in Folge befindet sich die Mannschaft von Trainer Mike Stewart weiter im Abwärtstrend. Die Treffer von Luis Schinko, Jimmy Martinovic, Spencer Machacek, Nolan Zajac und Darren Archibald reichten nicht, um das Jahr 2023 mit einem Erfolgserlebnis zu beenden.