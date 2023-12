Wolfsburg. Was Ex-Kapitän und -Teammanager Sebastian Furchner vor dem DEL-Spiel der Grizzlys Wolfsburg bei seinem neuen Klub Bremerhaven sagt.

Zum Jahresabschluss gibt es für die Grizzlys Wolfsburg das Wiedersehen mit ihrer größten Klub-Ikone. Wenn sie am Samstag von 14 Uhr an bei Tabellenführer Fischtown Pinguins gastieren, ist auch Sebastian Furchner in der Halle. Der Rekordspieler und ehemalige Teammanager der VW-Städter tritt offiziell am 1. Januar 2024 seine neue Stelle im Management der Bremerhavener an. Zum Duell beider Nord-Klubs in der Deutschen Eishockey-Liga kann kaum jemand so viel Kompetentes sagen wie „Furchi“ – und das macht er im Interview mit unserer Zeitung voller Vorfreude.