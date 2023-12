Wolfsburg. Starke Grizzlys Wolfsburg verlieren in der Deutschen Eishockey-Liga zu Hause gegen München knapp mit 2:3 und lassen nach oben abreißen.

Auf diese Saisonpremiere hätten die Grizzlys Wolfsburg gern verzichtet: Erstmals kassierten sie in der Deutschen Eishockey-Liga drei Niederlagen in Folge. Nach dem 0:3 gegen Mannheim und dem 1:2 in Berlin war das 2:3 (1:3, 1:0, 0:0) am Donnerstagabend zu Hause gegen Meister RB München die dritte Pleite binnen sechs Tagen. Die Mannschaft von Trainer Mike Stewart droht, den Anschluss nach oben zu verlieren. Denn: Nun folgen erst einmal drei Auswärtspartien.