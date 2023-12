Wolfsburg. Nächster Ausfall! Den Grizzlys Wolfsburg droht eine längere Zwangspause für Fabio Pfohl. Die schmerzt zusätzlich zur DEL-Derby-Pleite.

Vierter schwerwiegender Ausfall im vierten Spiel in Folge: Die Verletzungsserie der Grizzlys Wolfsburg riss auch am zweiten Weihnachtstag nicht ab. Center Fabio Pfohl musste bereits im ersten Drittel nach einem Check in die Bande vom Eis, das sah schlimm aus. Das Match wurde dadurch fast zur Nebensache. Mit 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) verloren die VW-Städter am Dienstagnachmittag bei den Eisbären Berlin. Wichtiger aber ist, wie es „Pfohli“ geht.