Wolfsburg. Schöne Bescherung! Grizzlys Wolfsburg kassieren in der Deutschen Eishockey-Liga 0:3-Pleite gegen Mannheim. White wohl schwer verletzt.

Der Festtagsbraten könnte Team und Fans der Grizzlys Wolfsburg in diesem Jahr etwas schal schmecken. Ein gut zweiminütiger Blackout in der Anfangsphase kostete am Weihnachtsvorabend Spiel und Feierlaune bei der 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)-Heimniederlage gegen die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga. Schlimmer als die Niederlage ist aber: Topscorer Matt White hat sich vermutlich sehr schwer verletzt.