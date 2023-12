Wolfsburg. Immer wieder ließen sich zuletzt die Tore in der Eis-Arena bei DEL-Heimspielen der Grizzlys Wolfsburg scheinbar leicht verschieben.

Was ist bloß mit den Eishockey-Toren in der Eis-Arena los? In den vergangenen Heimspielen der Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey-Liga häuften sich allem Anschein nach die Situationen, in denen die Tore bei Kontakt aus den Verankerungen sprangen. Das stört den Spielfluss, ist ärgerlich und – wenn Absicht vorliegt – auch strafbar. Grizzlys-Torwart Dustin Strahlmeier erhielt zuletzt beim 4:1-Heimsieg über Ingolstadt sogar schon eine Ermahnung, aber noch keine Strafe. So eine kann ein enges Match entscheiden.