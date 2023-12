Wolfsburg. Nach der Hälfte der Hauptrunde gibt es wieder ein Zwischenzeugnis für die Profis des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg.

26 von 52 Hauptrunden-Spielen absolviert´– Halbzeit in der Deutschen Eishockey-Liga! Wieder ist es Zeit für eine Zwischenbilanz. Vor dem Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr, Eis-Arena) gegen die Nürnberg Ice Tigers unterziehen wir die Profis der Grizzlys Wolfsburg einer Einzelkritik. Dabei fällt auf: Obwohl die Grizzlys als Team im zweiten Saisonviertel einen Punkt weniger holten als im ersten Saisonviertel, geht der Sterne-Schnitt der Akteure von durchschnittlich 3,22 auf nun 3,36 leicht nach oben. Erstmals in 2023/24 bekommen zwei Spieler auch die Bestnote von fünf Sternen im Zwischenzeugnis.