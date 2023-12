Wolfsburg. Die Grizzlys Wolfsburg liefern sich einen spektakulären Schlagabtausch mit den Augsburger Panthern, siegen letztlich mit 5:4.

Was für ein wilder Ritt in der Wolfsburger Eis-Arena am Freitagabend. Vor 2837 Zuschauern in der Heimstätte der Grizzlys lieferten sich die Hausherren und ihre Gäste aus Augsburg am 23. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga einen spektakulären Schlagabtausch. Das bessere Ende für sich hatten nach 60 Minuten die Grizzlys, die die Panther mit einem 5:4 (2:2/1:2/2:0) auf die Rückreise in den Süden schickten.