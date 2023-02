Armin Wurm verlängert bei den Grizzlys Wolfsburg

Die Grizzlys Wolfsburg haben eine weitere Vertragsverlängerung eingetütet – und das mit einem echten Urgestein. Wie der Eishockey-Erstligist am Dienstag mitteilte bleibt Armin Wurm für eine weitere Saison in der VW-Stadt.

Der 33-Jährige hat schon viel bei den Wolfsburgern erlebt. Zur Saison 2009/10 kam er zu den Grizzlys. 662 DEL-Spiele hat er seither absolviert, 20 Tore gemacht und 68 weitere vorbereitet, viermal wurde er deutscher Vizemeister, 18 Mal lief er in der Champions Hockey League auf. Starke Zahlen für den Verteidiger, der zwischenzeitlich auch noch Teil der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft war.

Armin Wurm: „Wolfsburg und die Grizzlys sind meine Heimat“

Nun bleibt er für eine weitere Saison ein Wolfsburger – es wird die fünfzehnte für den Bayern. „Ich bin sehr glücklich darüber, ein weiteres Jahr Profieishockey spielen zu können. Wolfsburg und die Grizzlys sind meine Heimat. Wer mich kennt, weiß, dass ich alles dafür investieren werde, mir meinen Platz im Team zu erarbeiten und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein“, wird Wurm in einer Klubmitteilung zitiert.

Mehr zu den Grizzlys Wolfsburg:

Und auch Charly Fliegauf zeigte sich glücklich über die Ausdehnung der Zusammenarbeit mit dem Routinier. „,Wurmi‘ hat sich diese Verlängerung redlich verdient. Er ist einer der sogenannten „stillen Stars“, die jeder gerne in seiner Mannschaft hat. In den Gesprächen hatte ich ein sehr gutes Gefühl, dass er sich mit der zugedachten Rolle hundertprozentig identifiziert. Wir haben auch in Zukunft ambitionierte Ziele, bei denen man auch eine gewisse Kadertiefe braucht. Man kann sich hundertprozentig auf ihn verlassen, da er für seine Grizzlys immer sein Bestes geben wird, wenn er zum Einsatz kommt“, sagt der Grizzlys-Manager.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de