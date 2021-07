Verletzung von Grizzlys-Stürmer Pfohl noch nicht verheilt

Wolfsburg. Minimum an vorhergesagter Reha-Zeit hat nicht gereicht. Fabio Pfohl vom Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg spricht über seine Verletzung.

So wollen ihn die Fans und er sich selbst bald wieder sehen: Hier bejubelt Fabio Pfohl von den Grizzlys Wolfsburg einen Treffer gegen die Eisbären Berlin. Kurz darauf war die Saison wegen einer Handverletzung vorbei für den Stürmer.

Vier bis sechs Monate Reha-Zeit hatten die Ärzte Fabio Pfohl prognostiziert. Das Minimum hat noch nicht gereicht, damit sich der Stürmer des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg vollständig von seiner am 26. Februar erfolgten Hand-Operation erholt. „Aber ich sehe es noch positiv“, sagt der 25-Jährige, „und hoffe noch darauf, zum Saisonstart dabeisein zu können.“

Der erfolgt am Freitag, 10. September (19.30 Uhr), bei den Kölner Haien. Knapp zwei Monate bleiben Pfohl bis dahin. Den triangulären fibrokartilaginären Komplex (in der Fachsprache TFCC) hatte er sich Ende 2020 verletzt. Dabei handelt es sich um eine dreieckig geformte, aus Faserknorpel bestehende Zwischengelenkscheibe am Handgelenk. Eine komplizierte Verletzung.

Immerhin: „Seit ein, zwei Wochen kann ich wieder alles normal machen. Ich darf sogar Gewichte in die Hand nehmen“, berichtet Pfohl. Bei der Belastung an die Grenze zu gehen, schmerze aber regelmäßig noch. „Es ist jetzt wichtig, dass die Kraft zurückkommt. Meine Therapeutin macht das weltklasse“, lobt der Mann mit der Trikotnummer 95.

Fabio Pfohl nach Verletzung im Aufbau

Aber der lange Ausfall nagt immer mal wieder an ihm. In den ersten Wochen hatte er einen bis zur Schulter reichenden Gips tragen müssen. An Training war kaum zu denken. Das belastet. „Ich bin zwar bald schon wieder Rad gefahren. Aber erst mit jedem Stück, das ich mehr machen kann, kehrt auch der Spaß verstärkt zurück“, erzählt er.

Dass er 100-prozentig in Form sein wird, wenn der erste Puck fällt, ist unwahrscheinlich. Zumal abzuwarten bleibt, wie viele der Testspiele er überhaupt schon wieder mitmachen kann – und mit welcher Intensität. Zu früh zu viel riskieren möchte Pfohl nicht. „Bevor mich vielleicht Anfang Dezember wieder Schmerzen plagen, gedulde ich mich noch ein bisschen. Dann erlange ich vielleicht im Dezember meine Bestform. Das ist noch früh genug, um der Mannschaft in der entscheidenden Saisonphase zu helfen.“

Center-Konkurrenzkampf bei Grizzlys

Außerdem muss Pfohl wirklich fit sein, um im internen Konkurrenzkampf um die vier Center-Plätze zu bestehen. Garrett Festerling, NeuzugangChris DeSousa, ein noch zu findender Import sowie die Youngster Jan Nijenhuis und NeuzugangThomas Reichel buhlen darum. Darüber hinaus strebt Pfohl eine Führungsrolle an. Dafür muss die Hand wieder voll belastbar sein.

