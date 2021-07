Rech will den Grizzlys Wolfsburg helfen, Meister zu werden

Der Puck macht (meistens), was Anthony Rech will. Der französische Stürmer ist der offensivstärkste Spieler der Grizzlys Wolfsburg in den vergangenen zwei Jahren.

Mit insgesamt 35 Toren und 40 Assists ist Anthony Rech der erfolgreichste Punktesammler der Grizzlys Wolfsburg in den vergangenen beiden Saisons in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Der Franzose machte sich unverzichtbar beim deutschen Eishockey-Vizemeister. Wie sehr das Team von seinem Scoring abhängig ist, zeigte sich in der ersten Hälfte der vergangenen Spielzeit, als „Toto“ schlecht in Tritt kam. Darüber sowie über sein Fehlen in den meisten Testspielen der kommenden Vorbereitung, das verlorene Finale, seine Ziele und Zukunft spricht der 29-jährige Vollblutstürmer im Interview mit unserer Zeitung.

Anthony Rech über ...

… die Sommerpause und wie er sie verbringt: „Ich lebe mit meiner Frau Amandine und meinen Söhnen Gabin und Hector in Rouen, in Nord-Frankreich, in der Nähe von Paris. An den Wochenenden waren wir am Meer am Strand hier in Nordfrankreich. Diese Woche sind wir in Chamonix, wo meine Eltern leben. Sie hatten unseren jüngeren Sohn noch gar nicht gesehen.“

… sein Sommertraining: „Ich kann in Rouen zusammen mit dem hiesigen Eishockeyteam trainieren. Seit Mitte Juni sind wir zweimal pro Woche auf dem Eis. Das ist gut und macht Spaß. Ich würde sagen, meine Form ist ganz gut. Vor sechs Wochen stieg ich ins Training ein. Die Pause ist in diesem Sommer kurz. Aber das ist besser als die fünf, sechs Monate Pause im vergangenen Jahr. Mit dem Fitnesstrainer der Grizzlys, Peter Kruse, habe ich einen Trainingsplan aufgestellt, den ich befolge. Ich will bereit sein für die neue Saison. Ich muss schnell in Form kommen. Schon Ende August bestreite ich mit der französischen Nationalmannschaft ein wichtiges Olympia-Qualifikationsturnier.“

Anthony Rech verpasst Testspiele

… sein erstes großes Saisonziel, die Olympia-Qualifikation mit Frankreich, wegen der er aber – mit Ausnahme des letzten – voraussichtlich alle Testspiele der Grizzlys verpasst: „Wir wollen unbedingt zu den Olympischen Spielen nach Peking im nächsten Jahr. Vom 25. bis zum 30. Juli fahren wir Nationalspieler in ein Vorbereitungscamp. Danach geht es für mich nach Wolfsburg, wo am 1. August das Mannschaftstraining startet. Mitte August folgt das nächste Vorbereitungslager mit dem Nationalteam. Deshalb werde ich wohl gar nicht erst mit den Grizzlys zum Turnier nach Straubing fahren. Die Olympia-Qualifikation ist wichtig für mein Land. Inklusive zweier Testspiele in Dänemark habe ich mit Frankreich fünf gute Matches vor mir, in denen es auch um viel geht. Bei der Olympia-Qualifikation in Riga müssen wir unsere ersten beiden Partien gegen Italien und Ungarn gewinnen, um dann ein ,Endspiel’ ums Olympia-Ticket gegen die starken Letten zu haben. Es wird schwer, wir dürfen uns keine Niederlage erlauben. Wir haben die Chance, etwas Großes zu erreichen.“

… seine Erwartungen für die neue Saison mit den Grizzlys, mit denen er 2020/21 Vizemeister wurde: „Ich erwarte, dass wir weit kommen. Mindestens in die Play-offs, am besten gleich in die Top 6 nach der Hauptrunde. Wir haben zwar einige neue Spieler, aber wir haben auch einen guten Stamm behalten. Vergangene Saison hatten wir eine gute Atmosphäre im Team. Ich hoffe, dass wir noch mehr Dampf machen können. Es wird auf jeden Fall eine aufregende Saison, schließlich haben wir auch einen neuen Trainer. Ich hoffe, dass wir noch erfolgreicher sein können als vergangene Saison.“

Traurig über verpassten Titel

… seine Einordnung der Vizemeisterschaft als Erfolg oder Enttäuschung: „Wir hatten gute und nicht so gute Phasen in der vergangenen Saison. In den Play-offs waren wir inklusive der Reisen jeden Tag im Einsatz. Wir waren so dicht dran am Titel… Schade. Aber wir können daraus lernen. Die meisten Leute sehen die Vizemeisterschaft als einen Erfolg. Schließlich hatte uns niemand auf der Rechnung. Aber ich bedauere es sehr, dass wir den letzten Sieg nicht eingefahren haben. Manchmal muss man erst verlieren, um etwas zu gewinnen. Nach einer solchen Niederlage arbeitet man noch härter im Training als zuvor. Bei mir ist es jedenfalls so. Ich möchte wieder dahin, wo wir waren. Erst recht, wenn wieder Fans dabeisein können.“

Anthony Rech von den Grizzlys Wolfsburg hält Söhnchen Gabin auf dem Arm. Der Eishockey-Profi fühlt sich mit seiner Familie in Deutschland wohl. Foto: City-Press GmbH / Grizzlys Wolfsburg/oh

… das zurückliegende Jahr, das aufgrund der Corona-Pandemie aus sportlicher, aber auch familiärer Sicht kein leichtes war: „Deutschland kam besser durch die Pandemie als Frankreich im vergangenen Jahr. Deshalb waren die Umstände in Wolfsburg für uns als Familie okay. Aber drei, vier Monate Lockdown können für Kinder sehr hart sein. Sportlich gesehen wussten wir im Sommer 2020 nicht einmal, ob und – falls ja – wann wir starten. Das ist in diesem Jahr leichter.“

Mathis Olimb als Ratgeber

… seine persönliche Leistung in der Spielzeit 2020/21, in die er schlecht startete, am Ende aber doch noch mit 15 Toren und 16 Assists aus 47 Spielen (inklusive Play-offs) zu einem der Wolfsburger Topscorer avancierte: „Ich hatte einen schwierigen Sommer vergangenes Jahr. Ich war nicht bereit genug. Wenn mein Körper nicht bereit ist, kann ich nicht gut sein. Es hat lange gedauert, bis ich in Fahrt gekommen bin. Anfangs fehlte mir dann auch das Selbstvertrauen. Dann willst Du mehr machen als gut ist. Es hat gutgetan, dass ich dem Team am Ende der Saison helfen konnte, die Play-offs zu erreichen und dort weit zu kommen. Statistisch betrachtet war ich am Ende vergangener Saison fast genauso erfolgreich wie im Jahr zuvor. Ich konnte aus dem vergangenen Jahr viel lernen. Die Trainer haben mir sehr geholfen. Außerdem gab es mit Mathis Olimb einen erfahrenen Spieler, der das gleiche Problem hatte wie ich. Wir hatten beide langsam angefangen und steigerten uns zum Ende hin immer mehr. Keiner von uns war allein mit seinem Problem, wir sprachen viel miteinander. Mathis besitzt viel Erfahrung, er riet mir immer, mir selbst keinen Stress zu machen. Alles in allem blieb ich meist optimistisch. Aber manchmal hatte ich trotzdem schlechte Gedanken. Das ist normal, wenn man hart arbeitet, aber der Erfolg erst einmal ausbleibt.“

… die Vorstellung seiner perfekten Saison 2021/22: „Das wäre für mich, wenn ich der Mannschaft mit meinen Offensivqualitäten helfen kann, Meister zu werden. Es ist meine fünfte Saison in Deutschland. Mittlerweile habe ich bewiesen, dass ich scoren kann. Das möchte ich auch 2021/22 wieder fürs Team tun.“

Noch keine Gespräche mit Grizzlys

… seine Zukunft, denn sein Vertrag bei den Grizzlys läuft Mitte 2022 aus: „Ich möchte gern so lange wie möglich in Deutschland bleiben. Wir sind gern hier und mögen die Kultur. Unsere beiden Kinder sind hier geboren. Außerdem spiele ich gern in der DEL. Gespräche mit den Grizzlys hat es aber noch nicht gegeben. Dafür ist es noch zu früh. Vielleicht während der Saison. Wir werden sehen.“

