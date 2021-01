Grizzlys: AR-Chef Mohrs spricht Trainer Cortina Vertrauen aus

Vorerst eine Job-Garantie besitzt der stark in der Kritik stehende Grizzlys-Chefcoach Pat Cortina. „Pat wird auch am Mittwoch unser Trainer sein“, hatte Manager Charly Fliegauf mit Blick auf die folgende Aufgabe bei Schlusslicht Krefeld schon gesagt. Am Wochenende bezog nun auch Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Mohrs auf Anfrage unserer Zeitung eine klare Position in der Frage. „Es ist nach wie vor Vertrauen in den Trainerstab und das Team da“, sagte Wolfsburgs Oberbürgermeister.

Die Aussage spricht dafür, dass ein Trainer-Rauswurf kurzfristig nicht geplant und auch noch nicht ins Kalkül gezogen worden ist. Mohrs stellt aber trotzdem eine eindeutige Forderung auf. „Wir haben die klare Erwartungshaltung, dass sich etwas ändert. Am Ende wird das Ganze auch nach Ergebnissen beurteilt“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende weiter.

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Druck ist gestiegen

Durch die 1:2-Heimniederlage nach Verlängerung gegen die Iserlohn Roosters am Freitagabend ist der Druck auf die gesamte Führung des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten weiter gestiegen. Der für seine Politik der ruhigen Hand bekannte Klub wird auf eine harte Probe gestellt.

Trotz zuletzt fünf Niederlagen aus sechs Spielen und des vorletzten Platzes in der DEL-Gruppe Nord blieb eine Krisensitzung des mächtigen, von Hauptsponsor Volkswagen dominierten Aufsichtsrates aus. Abstimmungsgespräche der Geschäftsführung um Manager Fliegauf und der Aufsichtsratsspitze in persona Mohrs und VW-Vorstandsmitglied Hiltrud Werner gibt es ständig. Beide hatten sich den jüngsten Auftritt des Teams von der Tribüne aus angeschaut, pflegen zu Fliegauf für gewöhnlich den engsten Kontakt aller Aufsichtsratsmitglieder und vertrauen auf die Entscheidungen des erfahrenen DEL-Managers.

Erst einen Trainer entlassen

Der ist kein Freund von Trainerentlassungen. Erst einmal in seinen mittlerweile 14 Jahren bei den Grizzlys beurlaubte Fliegauf einen Coach. Das war im Oktober 2018, als er den zuvor als Nachfolger für Pavel Gross geholten Finnen Pekka Tirkkonen nach nur 13 Saisonspielen entließ. Nun stehen Fliegauf und die Grizzlys vor dem Problem, dass sie in Cortina einen von der menschlichen Teamführung, von der Trainingsgestaltung und von der Mannschaftseinstellung im Vorfeld einer Partie her akzeptierten Trainer haben, dem aber die Erfolge aus den Spielen fehlen.

Und von Anfang an die Rückendeckung der Fans. Die Anti-Cortina-Fraktion wächst und macht ihrem Unmut – mangels anderer Öffentlichkeit – in den sozialen Medien immer stärker Luft. Ein Großteil der Fans fordert Cortinas Demission. In Teilen richtet sich die Kritik mittlerweile auch schon an Fliegauf und Co., die der Anhang zum Handeln auffordert.

Das könnte Sie auch interessieren:

Defensiv verbessert

Die bisherige Zurückhaltung der Verantwortlichen ist allerdings auch nachvollziehbar, nicht nur unter wirtschaftlichen Aspekten. In sechs von acht Saisonspielen haben die Grizzlys unter Cortina gepunktet und lieferten selbst bei den beiden glatten Niederlagen in Iserlohn (3:5) und Bremerhaven (2:5) phasenweise gute Leistungen ab. Balance zwischen Abwehr und Angriff sowie Konstanz über 60 Minuten fehlen ihnen zum Erfolg. Die eher unspektakuläre und von vielen Fans als unattraktiv wahrgenommene Grundspielweise Cortinas befeuern nun die Kritik.

In den beiden jüngsten Heimspielen (jeweils 1:2 n. V.) zeigte sich immerhin wieder das zuvor aus den Fugen geratene Defensivverhalten verbessert. „Wir können der Mannschaft gegen Düsseldorf und Iserlohn keinen Vorwurf machen, dass sie es nicht versucht hat“, sagte Fliegauf. Nach zuvor 19 Gegentoren in vier Spielen hatte der Manager öffentlich vom Trainerstab gefordert, „die Dinge, die sichtbar nicht gut laufen, besser zu machen“. In puncto Defensive und Unterzahlspiel ist es Cortina und Co. seitdem gelungen.

Hoffen auf die Wende

„Es war viel Wille zu sehen. Ich hoffe, dass die Wende bald folgt“, erklärte der Trainer während der Pressekonferenz nach dem Iserlohn-Match. „Für uns ist es eine schwierige Zeit“, sagte er und machte in Optimismus: „Wir geben uns die Chance zu gewinnen. Jetzt muss nur noch der Puck anfangen, für uns reinzugehen. Wir wachsen durch solche Situationen.“

Ganz so optimistisch klang Center Fabio Pfohl nicht. „Es reicht einfach nicht. Der eine Punkt jedes Spiel bringt uns nichts. Wir haben alle gekämpft und haben versucht, die Scheiben zum Tor zu bringen. Aber wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Das musst du dir zu 100 Prozent erarbeiten, und das geht nur, wenn jeder es zu 100 Prozent will“, sagte der 25-Jährige. In seinen Worten klingt erstmals aus Spielerkreisen öffentlich an, dass bislang vielleicht doch noch nicht alle im Team der Wolfsburger mitziehen.

Gross hat verlängert

„In unserer Lage sind auch die Spieler gefordert. Wenn wir nicht den Erfolg haben, der möglich ist, muss sich jeder hinterfragen. Das ist doch klar“, hatte Fliegauf schon nach dem 2:5 gegen Bremerhaven, als er auch seine Forderung an die Trainer adressiert hatte, gesagt. Die Mannschaft zeigte darauf nun teilweise eine Reaktion. „Ich hatte von Anfang an auch unsere Spieler in die Pflicht genommen“, unterstrich er nun, dass es immer noch nicht reicht, um das Minimalziel Platz 4 in der Gruppe und somit die Teilnahme an den Play-offs zu erreichen. An seiner Einschätzung „Wir müssen besser werden und dies gemeinsam versuchen“ hat sich nichts geändert.

Die nächste Chance, eine Leistungssteigerung zu dokumentieren, haben die Grizzlys am Mittwoch (20.30 Uhr) im Auswärtsspiel in Krefeld. Kurios: Pavel Gross, dessen Wechsel 2018 nach Mannheim eine schwierige Grizzlys-Trainernachfolge mit Tirkkonen, Hans Kossmann und nun Cortina nach sich zog, verlängerte nun seinen Kontrakt bei den Adlern um drei Jahre bis 2024…