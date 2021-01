Grizzlys-Coach hofft noch, die Wende herbeiführen zu dürfen

Pat Cortina steht nach dem 1:2 n. V. gegen Iserlohn mit dem Rücken zur Wand. Aber der Trainer des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg erweckte in der anschließenden Video-Pressekonferenz nicht den Anschein, als ob er schon aufgegeben hätte. Die Fans fordern dagegen in den sozialen Medien vehement seine Beurlaubung. „Es war viel Wille zu sehen. Ich hoffe, dass die Wende bald folgt“, erklärte der Coach trotzig.

Die Frage ist, ob er noch versuchen darf, diese Wende herbeizuführen. In der nächsten Woche folgen zwei weitere Spiele (am Mittwoch in Krefeld und am Sonntag gegen Bremerhaven). Zwei Siege sind fast schon ein Muss, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Unbeirrt von der Fan-Kritik und dem Abwärtstrend (ein Sieg aus den vergangenen sechs Partien) zieht Cortina seine Linie durch. „Wir haben ein gutes Eishockeyspiel gespielt heute Abend. Unser Spielplan war, diszipliniert zu sein, weil wir wissen, dass Iserlohn ein Top-Powerplay besitzt. Ich glaube, dass wir sehr stark in der Defensive waren und nicht viele Chancen zuließen. Unsere Chancen haben wir aber nicht genutzt. Das war der entscheidende Faktor“, sagte er weiter.

Nur Melchiori ragt heraus

Offensiv geht es jedoch nur mit der Brechstange. Das Powerplay mit gegen Iserlohn drei Situationen, aber kaum Torgefahr wirkt ideenlos. Ein echter Spielmacher sticht nicht heraus. Auch niemand, der permanent Torgefahr ausstrahlt. Verteidiger Julian Melchiori ist der Einzige, der zurzeit überdurchschnittliches Niveau erreicht.

Mehr zum Spiel: Grizzlys – nach 1:2 n. V. wackelt Cortinas Trainerstuhl gewaltig

Immerhin stimmte wie schon zwei Tage zuvor beim 1:2 n. V. gegen Düsseldorf der Einsatz. Wütend, aber planlos gingen die Grizzlys zumeist in die Zweikämpfe. Unter Druck fehlt oft die spielerische Linie. Doch in der Offensive war eine solche seit Beginn des Magenta-Sport-Cups in der Vorbereitung zu selten zu erkennen. „Es reicht einfach nicht. Der eine Punkt jedes Spiel bringt uns nichts. Wir haben alle gekämpft und haben versucht, die Scheiben zum Tor zu bringen. Aber wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Das musst du dir zu 100 Prozent erarbeiten und das geht nur, wenn jeder es zu 100 Prozent will“, sagte Grizzlys-Center Fabio Pfohl nach Spielschluss. In seinen Worten klingt erstmals aus Spielerkreisen öffentlich an, dass vielleicht doch nicht alle im Team der Wolfsburger mitziehen. Das würde nicht für Cortinas Standing bei der Mannschaft sprechen.

„Schwierige Zeit“

Die Roosters waren am Freitagabend jedoch nicht besser als Wolfsburg, aber wenn sie gefährlich wurden, wirkte es herausgespielt. Für den optischen Unterschied hat Cortina eine Erklärung. „Iserlohn hat gerade eine gute Zeit. In einer solchen geht die Scheibe manchmal auch rein, und du spielst mit Selbstvertrauen. Für uns ist es eine schwierige Zeit“, sagte er und machte in Optimismus: „Wir geben uns die Chance zu gewinnen. Jetzt muss nur noch der Puck anfangen, für uns reinzugehen. Wir wachsen durch solche Situationen.“

Doch wie schnell kommt das zumindest in der Defensive zuletzt sichtbare Wachstum voran? Und haben die Verantwortlichen der Grizzlys in der Geschäftsführung und im Aufsichtsrat noch Geduld mit Cortina? Die Fragen werden am Wochenende beantwortet. Nach Informationen unserer Zeitung hatte es vor dem Match am Freitagabend kein Ultimatum und keine Vorentscheidung im Fall des Trainers gegeben. In der Vergangenheit hatte der Aufsichtsrat in ähnlichen Situationen den Tag nach dem Spiel genutzt, zusammen mit der Geschäftsführung eine Entscheidung zu treffen. Klar dürfte sein: Wenn die Grizzlys Geld für einen Trainerwechsel in die Hand nehmen, wird angesichts der Corona-Krise wenig bis kein Geld für weitere angedacht gewesene Spielertransfers übrigbleiben. Schon deshalb müsste sie der Trainerkandidat auch mittelfristig überzeugen können.

Interne Lösung unwahrscheinlich

Eine interne Lösung mit zum Beispiel Ex-Kapitän Tyler Haskins, dem aktuellen Assistenzcoach, als Teamchef dürfte indes an der Unerfahrenheit des US-Amerikaners scheitern. Auch Cortinas langjähriger Co-Trainer Petteri Väkiparta ist vermutlich keine Option als Interimscoach, zumal er und Cortina sich menschlich sehr nahestehen.

Die naheliegendste kurzfristige Lösung wäre die Verpflichtung des vergangene Saison von den Kölner Haien beurlaubten, aber noch auf deren Gehaltsliste stehenden Mike Stewart. Möglich, dass die finanziell klammen Haie eine kleine Abfindung beisteuern, wenn Wolfsburg Stewart verpflichtet. Trotzdem wird es dann nicht billig für die Grizzlys. Sie hätten aber einen Coach, der potenziell mehr als nur ein Feuerwehrmann wäre. Das hatte Stewart vor seinem Wechsel nach Köln von 2015 bis 2019 in Augsburg bewiesen.

Entscheider sind gefordert

So weit scheint es aber noch nicht zu sein. Es könnte ein kurzes freies Wochenende für die Grizzlys-Entscheidungsträger werden…