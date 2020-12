Grizzlys scheiden aus Vorbereitungsturnier aus

Die Grizzlys Wolfsburg (in weiß) haben auch das letzte Gruppenspiel des DEL-Vorbereitungsturniers verloren und scheiden nach dem 1:3 in Bremerhaven aus.

Bremerhaven/Wolfsburg. In Bremerhaven kassieren die Wolfsburger eine unglückliche 1:3-Niederlage und damit die fünfte Pleite in der Vorbereitung in Serie.

Die Grizzlys Wolfsburg haben am Freitagabend die letzte Chance vertan, doch noch eine Chance auf die Halbfinal-Teilnahme im Magenta-Sport-Cup zu haben. Das letzte Gruppenspiel bei diesem DEL-Vorbereitungsturnier ging bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven mit 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) unglücklich verloren. Eigentlich war der Wolfsburger Eishockey-Erstligist die bessere Mannschaft, kassierte aber bei einem enorm effizienten Gegner trotzdem die fünfte Niederlage in Serie im sechsten Gruppenspiel. Ob es das letzte Testspiel vor dem DEL-Auftakt am 20. Dezember in der Eis-Arena gegen die Krefeld Pinguine (19.30 Uhr) war, ist noch nicht klar.

Coach Pat Cortina nahm mehrere Änderungen im Vergleich zum 1:2 n. V. gegen Krefeld am Dienstag vor. Zum einen weil Steven Raabe und Jan Nijenhuis wegen der anstehenden U20-WM in Kanada vorerst nicht zur Verfügung stehen. Dafür kehrte Sebastian Furchner nach Magen-Darm-Infekt zurück. Zudem nahm der Grizzlys-Trainer Veränderungen in drei Offensivreihen vor, zog auch Verteidiger Maximilian Adam vor. Nur die Angriffsformation um Center Mathis Olimb blieb bestehen. Im Tor stand dieses Mal Chet Pickard. Grizzlys starten besser als zuletzt Es waren Neuerungen, die vom Start weg fruchteten. Die Wolfsburger zeigten ein ganz starkes Auftaktdrittel: Die Verteidigung stand sicher, offensiv suchte der Gast konsequent den Weg Richtung Tor. Es standen nicht nur 14:5 Schüsse aufs Tor, dieses Mal waren es im Vergleich zu Dienstag gefährlichere Aktionen und viel Druck auf den Kasten der Gastgeber, den Goalie Brandon Maxwell allerdings stark sauber hielt. Manager Charly Fliegauf hatte im Vorfeld bemängelt, ihm fehle „das Zwingende ums Tor herum“. Das sah dieses Mal schon besser aus. Trotzdem ging es mit einem Rückstand in die erste Pause. Zuerst kassierte Mathis Olimb eine harte Strafe wegen vermeintlich unsportlichen Verhaltens gegen den Bremerhavener Keeper. Dann musste auch noch Armin Wurm wegen Beinstellens in die Box. Die Konsequenz: 55 Sekunden 5:3-Überzahl für die Pinguins – und das 1:0. Mitch Wall stocherte die Scheibe aus kurzer Distanz über die Linie (19.). Wurm: Betreiben viel Aufwand, aber es reicht nicht Im zweiten Durchgang ließen die Grizzlys kaum nach, fanden aber trotz erneut großem Torschuss-Plus (13:7) keinen Weg, den starken Fischtown-Torwart zu bezwingen. „Im Endeffekt fehlte das Scheibenglück“, befand Wurm in der zweiten Pause am Magenta-Sport-Mikro. „Wir betreiben sehr viel Aufwand, aber es reicht aktuell nicht, um ein Tor zu schießen“, sagte der Verteidiger weiter. Und im Gegensatz dazu zeigte sich Bremerhaven wahnsinnig effektiv. Die erste Chance von Jan Urbas mit der Rückhand (29.) ging noch knapp vorbei. Aber nach einer schnellen Kombination über Cory Quirk und Ross Mauermann hatte Niklas Andersen freie Schussbahn – und besorgte das 2:0 (36.). Die Grizzlys blieben dran, gaben sich nicht auf – und kamen ausgerechnet in Unterzahl zum Anschluss: Jordan Boucher erkämpfte die Scheibe und kam nach gutem Zusammenspiel mit Fabio Pfohl frei zum Schuss (44.). Ein Powerplay ließ Wolfsburg ungenutzt, dann war Bremerhaven wieder dran: Einen Abpraller von der Bande nahm Wahl direkt, Pickard rutschte der Puck über die Fanghand – 1:3 aus Grizzlys-Sicht (53.). Cortina nahm in der Schlussphase Pickard kurzzeitig für den sechsten Feldspieler vom Eis, doch es half nichts mehr. Spiel kompakt Fischtown Pinguins: Maxwell – Fortunus, Dietz; Eminger, Moore; Alber, Krogsgaard – Verlic, Jeglic, Urbas; Andersen, Friesen, Uher; Mauermann, Quirk, Sykora; Hilbrich, Wahl, Gläser. Grizzlys Wolfsburg: Pickard – Melchiori, Bruggisser; Button, Bittner; Wurm, Likens – Busch, Olimb, Machacek; Rech, Järvinen, Adam; Furchner, Pfohl, Görtz; Hungerecker, Festerling, Boucher. Tore: 1:0 (18:02) Wahl (Verlic, Jeglic/5:3), 2:0 (35:40) Andersen (Mauermann, Quirk), 2:1 (43:50) Boucher (Pfohl/4:5), 3:1 (52:35) Wahl (Mauermann, Dietz). Strafen: Bremerhaven 10 Minuten, Wolfsburg 12 Minuten. Schiedsrichter: André Schrader und Gordon Schukies.