Grizzlys Wolfsburg: Diesmal wird’s wohl kein 7:0 geben

Der Magenta-Sport-Cup hat schon das eine oder andere überraschende Ergebnis geliefert. Den 5:1-Sieg Schwenningens bei den Eisbären Berlin etwa. Oder den 2:1-Erfolg der Wild Wings bei RB München. Und natürlich das 7:0 der Grizzlys Wolfsburg am ersten Spieltag gegen die Düsseldorfer EG . Doch das Wiedersehen am Samstag ab 17 Uhr in der Rheinmetropole wird ganz anders laufen – da sind sich auch die Wolfsburger Eishockey-Cracks sicher. Aus zweierlei Gründen…

In erster Linie deshalb, weil die DEG, die am Samstag auf die Grizzlys wartet, nichts mit der DEG von vor zwei Wochen zu tun haben wird. Beim 7:0 hatten den Düsseldorfern sieben Spieler gefehlt , zudem waren kurz zuvor zwei Verträge mit Leistungsträgern aufgelöst worden, so dass die Rheinländern mit nur neun Offensivkräften und vier Nachwuchsspielern in Wolfsburg antreten mussten. Doch inzwischen hat sich die Lage am Rhein beruhigt. „Es wird ein total anderes Team sein“, ist Grizzlys-Coach Pat Cortina überzeugt – und zufrieden. Denn das 7:0 war für den 56-Jährigen mitnichten ein Spiel, das seiner Mannschaft geholfen hat. „Das hatte für beide Teams keinen Zweck “, erklärt er.

Auch die Grizzlys werden verändert sein

Aber auch die Grizzlys werden sich mit verändertem Gesicht präsentieren. Cortina und sein Trainerteam haben die Tage seit dem 2:3 gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven am Freitag vergangener Woche genutzt, um einiges anzupassen. Sowohl die defensiven als auch die offensiven Reihen werden in Düsseldorf anders besetzt sein. Der Grizzlys-Coach nutzt das Turnier genau dazu, wozu es gedacht ist – zum Testen . „Wir sind vorsichtig, das kann eine Saison mit vielen Überraschungen sein“, erklärt Cortina. „Daher wollen wir so flexibel wie möglich sein.“ Doch natürlich weiß der erfahrene Kanadier auch: „Früher oder später müssen wir feste Paare finden.“

Die Fehleranalyse kam gut an

In Düsseldorf können sich die Profis nun ein weiteres Mal für Eiszeit empfehlen – und sie müssen einiges besser machen als gegen Bremerhaven. Cortina kritisiert, dass sein Team „zu locker“ gewesen sein, vor allem „in den Bereichen, in denen wir nicht locker sein durften“. Diese Nachlässigkeiten wurden eiskalt bestraft. „In der Abwehr müssen wir intensiver sein . Da spielen wir zu gemütlich“, so der Coach, der den Montag gemeinsam mit dem Team zur Fehleranalyse nutzte. Dabei sah er in viele zustimmende Gesichter. „Die Reaktion war sehr gut, die Intensität im Training höher “, lobt Cortina.

Am richtigen Rhythmus und der Kompaktheit als Team – „mit und ohne Puck“ – ließ der 56-Jährige seine Mannschaft arbeiten. „Das wird der Schlüssel am Samstag sein“ , so Cortina, der weiß, was die Tabelle derzeit sagt. Die Grizzlys müssen nach dem 7:0 im Hinspiel gegen die DEG sowie den Niederlagen in Krefeld (1:3) und gegen Bremerhaven (2:3) punkten, um weiter gute Chance zu haben, ihr Ziel zu erreichen und es ins Halbfinale des Magenta-Sport-Cups zu schaffen.