Große Benefiz-Aktion zum Grizzlys-Heimspiel gegen Berlin

Die einstige Eishockey-Benefiz-Gala Wolfsburger für Wolfsburg findet in diesem Jahr in kleiner Ausgabe anlässlich des DEL-Heimspiels der Grizzlys gegen die Eisbären Berlin am Sonntag, 15. Dezember (Beginn 17 Uhr), in der Eis-Arena statt. Dem ohnehin stets gut besuchten Nachbarschaftsduell könnte...