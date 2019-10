Trauriger Rekord: Siebte Grizzlys-Pleite in Serie

Das ist der bisherige Tiefpunkt in der noch jungen Saison für die Wolfsburger Eishockey-Cracks. Zum ersten Mal in ihrer DEL-Geschichte haben die Grizzlys sieben Spiele in Folge verloren. Die 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)-Niederlage im Nordduell vor nur 2600 Fans gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven...