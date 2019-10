Grizzlys Wolfsburg am Ende chancenlos beim 2:5 in Mannheim

Offensiv effizient, dezimiert dem Dauerdruck in der Defensive aber nicht gewachsen und zu oft auf der Strafbank: Deshalb verloren die Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey-Liga das vierte Spiel in Folge. Bei Meister Adler Mannheim gab es jedoch eine ehrenvolle 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)-Niederlage...