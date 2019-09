Grizzlys Wolfsburg haben „Geld und viel Herzblut investiert“

Bereits in seine 13. DEL-Saison mit den Grizzlys geht Charly Fliegauf. Die soll kein Unglück bringen, obwohl sie auch noch an einem Freitag, den 13., in Berlin beginnt. Warum der Manager des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten Zuversicht ausstrahlt, dass das Glück zum Vorjahreszwölften zurückkehrt,...