Essen. Bayer Leverkusen empfängt den FC Bayern Samstag zum Topspiel. Lothar Matthäus spricht über die Zukunft von Xabi Alonso. Ein Interview.

Showdown in der Fußball-Bundesliga: Am kommenden Samstag (18:30 Uhr, Sky) treffen die in dieser Saison besten deutschen Vereine aufeinander. Der ungeschlagene Spitzenreiter Bayer Leverkusen empfängt den Serienmeister Bayern München. Leverkusen hat aktuell zwei Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. Die Münchner können mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.