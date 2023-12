Rostock. Deutschlands Frauen besiegen Dänemark im Nations-League-Schlüsselspiel in Rostock verdient mit 3:0.

Der Olympia-Traum lebt! Die deutschen Fußballerinnen dürfen weiter auf die Teilnahme an den Spielen in Paris im kommenden Sommer hoffen. Vor 19.180 Zuschauern im ausverkauften Rostocker Stadion besiegte die Mannschaft von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch in der Nations-League-Gruppe A2 mit Dänemark den Hauptkonkurrenten. Das Wichtige dabei: Nach dem 0:2 im Hinspiel im September drehte Deutschland den direkten Vergleich mit dem 3:0 (2:0) zu seinen Gunsten. DFB-Kapitänin Alexandra Popp und ihre Wolfsburger Teamkollegin Marina Hegering stellten mit ihren Kopfballtreffern bereits in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg. In der Nachspielzeit erzielte Bayerns Klara Bühl sogar das 3:0, mit dem die Nationalmannschaft auch den direkten Vergleich gewann und die Fans in Mecklenburg-Vorpommern kein Halten mehr kannten.