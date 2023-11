Braunschweig. Union Berlin hat seinen Trainer gefeuert. Die Entscheidung des Fußball-Klubs, der anders sein will, kommentiert Henning Thobaben.

Profifußball, das ist heute nur noch Event und Kommerz, sagen viele. Und genau deshalb wird Union Berlin so geliebt. Die Köpenicker haben in den vergangenen Jahren ein romantisches Kapitel Fußballgeschichte geschrieben. Ein Klub, der anders sein will. Hochglanzprodukt Bundesliga? Nicht in Köpenick. Nicht in einem Stadion, in dem die Anzeigetafel noch mit der Hand bedient wird und die Fans ihr Team auch nach Niederlagen feiern. Lange waren es aber nur die sportlichen Erfolge, die im Fokus standen. Bundesligaaufstieg 2019, Einzug in die Champions League in diesem Jahr. Wohin sollte der Weg noch führen?