Zweiter Sieg in 24 Stunden: Deutschland auf Viertelfinalkurs

Fr., 19.05.2023, 22.23 Uhr

Erlösender Doppelschlag in 24 Stunden: Mit zwei Siegen in Folge haben die deutschen Eishockey-Nationalspieler doch noch Kurs auf das WM-Viertelfinale und das Direktticket zu Olympia genommen. Einen Tag nach dem wilden 6:4 gegen Dänemark mühte sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis mit flatternden Nerven gegen den Abstiegskandidaten Österreich zu einem 4:2 und verbesserte sich in der Vorrundengruppe A auf den fünften Platz.

