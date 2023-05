Tschäge soll Deutschland-Achter auf Erfolgskurs bringen: "Kämpfen jeden Tag"

Mi., 17.05.2023, 18.24 Uhr

Der erfolgsverwöhnte Deutschland-Achter ist zuletzt vom Kurs abgekommen. Nun soll mit Sabine Tschäge erstmals eine Bundestrainerin das deutsche Paradeboot wieder zurück in die Weltspitze führen. Mit den Olympischen Spielen 2024 in Paris im Hinterkopf wartet bei den Europameisterschaften in Slowenien nun die erste Standortbestimmung.

