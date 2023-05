"Als Langweiler gekommen...": Glasner entschuldigt sich nach Wutrede

Do., 11.05.2023, 18.23 Uhr

Der scheidende Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat sich nach turbulenten Tagen erstmals öffentlich geäußert. Der Österreicher, der den Europa-League-Sieger nach zwei Jahren am Saisonende verlassen wird, sprach vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 über seine prägende Zeit in Frankfurt. Zudem entschuldigte sich Glasner für seine PK-Wutrede und will dem Ziel Europapokal bis zum DFB-Pokalfinale alles unterordnen.

