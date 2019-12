Felix Burmeister zeigt bei Eintracht Braunschweig, was er kann

Vor einigen Wochen war an dieses Szenario nicht zu denken. Robin Ziegele und Steffen Nkansah sind fit und einsatzbereit, doch den Platz neben Robin Becker in der Innenverteidigung von Eintracht Braunschweig erhält Felix Burmeister. So war es am Sonntag beim 0:0 des Fußball-Drittligisten in...