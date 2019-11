Eintracht Braunschweig: Trainer Christian Flüthmann beurlaubt

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat auf den Leistungseinbruch mit nur sieben Punkten aus acht Ligaspielen reagiert und Trainer Christian Flüthmann mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Der 37-Jährige hatte die Mannschaft erst kurz vor Saisonbeginn übernommen, nachdem André Schubert kurzfristig zu Zweitligist Holstein Kiel gewechselt war.

Nach intensiver Analyse der aktuellen Situation, insbesondere der sportlichen Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen, haben die Verantwortlichen von Eintracht Braunschweig die Entscheidung getroffen, sich von Chef-Trainer Christian Flüthmann zu trennen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Entschluss sei mit reiflicher Überlegung und dem nötigen Abstand zum letzten Pflichtspiel in Münster getroffen und Christian Flüthmann in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt worden.

Sportdirektor Peter Vollmann spricht über Mannschaftsentwicklung

„Wir sehen die Risiken, aber auch die Chancen, die hinter so einem bedeutsamen Wechsel auf der Position des Chef-Trainers stehen. Die Entwicklung der Mannschaft verlief zuletzt nicht wie gewünscht und wir alle sind nach Abwägung aller Argumente nicht mehr zu der Überzeugung gekommen, dass Christian Flüthmann die Wende mit der Mannschaft schaffen wird. Wir schätzen Christian sowohl menschlich als auch fachlich und danken ihm für seine geleistete Arbeit. Wir wünschen ihm für seine weitere Zukunft alles Gute“, so Eintrachts Sportdirektor Peter Vollmann.

Ein Nachfolger soll zeitnah bekannt gegeben werden.