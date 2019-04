Eintracht-Stürmer brillieren bei Sieg gegen KFC Uerdingen

Nur das Schiedsrichtergespann hatte wohl etwas dagegen, dass sich Philipp Hofmann bei Eintrachts 3:0-Erfolg gegen den KFC Uerdingen ebenfalls in die Torschützenliste eintrug. Der Mittelstürmer von Braunschweigs Drittliga-Fußballern hatte in der zweiten Hälfte in Duisburg einen korrekten Treffer...