Dennis Schröder wechselt zu Oklahoma City

Dennis Schröder beim WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich in Braunschweig. Für den Aufbauspieler steht in der NBA ein Tapetenwechsel an. Foto: Swen Pförtner / dpa

Der deutsche Basketball-Jungstar Dennis Schröder wird US-Medienberichten zufolge in der kommenden Spielzeit für die Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA auf Punktejagd gehen. Wie der Sportsender ESPN am Donnerstag (Ortszeit) berichtete, einigten sich die Thunder mit Schröders aktuellem Arbeitgeber, den Atlanta Hawks, auf einen Wechsel des 24-jährigen Aufbauspielers.

Schröder, der sich bereits öffentlich über einen möglichen Abschied aus Atlanta Gedanken gemacht hatte, wird bei den Thunder voraussichtlich die Rolle des Backups für Starting-Point-Guard Russell Westbrook einnehmen. In der abgelaufenen Saison verbuchte Schröder durchschnittlich 19,4 Punkte, 6,2 Assists und 3,1 Rebounds pro Partie. Der Nationalspieler spielte insgesamt fünf Jahre in Atlanta, seit die Hawks sich im Jahr 2013 an 17. Stelle des Drafts die Spielerrechte an dem Braunschweiger sicherten.​

Neben Schröder wechselt auch dessen Teamkollege Mike Muscala zu den Thunder. Dieser wird allerdings umgehend für Timothe Luwawu-Cabarrot weiter zu den Philadelphia 76ers geschickt werden. In dem Handel erhält Atlanta aus Oklahoma City Starspieler Carmelo Anthony sowie einen Erstrunden-Pick für den NBA-Draft 2022. Die Hawks erhalten zudem Justin Anderson aus Philadelphia im Tauschgeschäft zwischen den drei Teams.

Es wird erwartet, dass die Hawks den 34-jährigen Anthony umgehend entlassen werden. Die Houston Rockets und Miami Heat gelten als Favoriten im Werben um den zehnfachen Allstar. dpa/feu