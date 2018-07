Ein Löwen-Trio spielt in China für Deutschland

Das hat es noch nie gegeben: Gleich vier Braunschweiger Basketballer tragen das Trikot der deutschen A-2-Nationalmannschaft, die am Dienstag im chinesischen Suzhou in ein Acht-Nationen-Turnier startet. Am Samstag sind die Löwen-Profis Luis Figge, Bazou Koné und Neuzugang Christian Sengfelder sowie...