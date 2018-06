Das nächste Topspiel für die Lions

Die Lions-Footballer haben in diesen Tagen harte Bewährungsproben zu bestehen. Nicht nur die Gegner werden immer stärker, auch das Drumherum schlaucht. Am vergangenen Samstag im Eurobowlfinale, das die Lions in Frankfurt 20:19 gewannen und sich zum Rekordsieger aufschwangen, war der Kick-off um 20...