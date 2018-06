Die Lions sind Eurobowl-Rekordsieger

Mit dem knappsten möglichen Ergebnis haben die Braunschweiger Footballer in der Nacht zu Sonntag in einem denkwürdigen Spiel den Eurobowl gewonnen. Mit 20:19 siegten die Lions gegen die Frankfurt Universe in deren Heimspielstätte vor offiziell 3122 Zuschauern, darunter geschätzt rund 1000...