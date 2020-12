Zur Ursache des Unfalls in der Kattowitzer Straße in Salzgitter kann die Polizei bisher keine Angaben machen.

Lebenstedt. 20.000 Euro Schaden ist entstanden, als ein 77-jähriger Autofahrer am Donnerstag mit seinem Fahrzeug in den Wand eines Kindergartens krachte.

In einen Kindergarten in der Kattowitzer Straße ist am Donnerstagmorgen, 8.15 Uhr, ein 77-Jähriger mit seinem Auto gekracht, teilt die Polizei mit.

Polizei ermittelt nach Autounfall an Lebenstedter Kindergarten

Die Unfallursache sei unbekannt, die Polizei ermittelt. Sie geht von einem Schaden von mindestens 20.000 Euro aus.

red