Trickbetrüger erbeutet bei Lebenstedter Rentner Bargeld

Ein Unbekannter hat sich am Freitag bei einem 83-Jährigen als Antiquitätenhändler ausgegeben und wurde in das Reihenhaus in der Schumannstraße gelassen. Für einen Toilettengang und das vermeintliche Holen einer Sackkarre ließ der Rentner der Täter unbeaufsichtigt. Im Nachhinein stellte er fest, dass eine vierstellige Bargeldsumme fehlte. Zeugenhinweise an die Polizei Lebenstedt: (05341) 1897215.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder