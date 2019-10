Lebenstedt: Zwei Personen verletzen sich bei Unfall leicht

Lebenstedt. Ein 56-Jähriger Fahrer war trotz Rot mit seinem Auto in eine Kreuzung gefahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 71-Jährigen.

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Neißestraße haben sich am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 56-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen trotz Rot in die Kreuzung gefahren. Hier kollidierte das Fahrzeug mit dem Auto eines 71-Jährigen. Der 71-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin verletzten sich. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Autos mussten abgeschleppt werden.