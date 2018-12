77-Jährige missachtet Vorfahrt

Eine 77-jährige Fahrerin eines Mercedes hat am Montagmorgen im Kreuzungsbereich Eisenhüttenstraße/Walzwerkstraße beim Abbiegen nach links die Vorfahrt einer entgegenkommenden 26-jährigen Fahrerin eines BMW missachtet. Im Kreuzungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilt. Hierdurch erlitten beide Fahrerinnen Verletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe circa 20.000 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder