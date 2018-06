Vorfahrt in Lebenstedt missachtet - zwei Kinder verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Lebenstedt sind am Freitagmittag zwei Kinder verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, missachtete ein 18-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta die Vorfahrt eines 33-Jährigen, als er von der Brucknerstraße nach rechts in die Neißestraße einbog.

Der 33-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen - und es kam zum Zusammenstoß. Auf dem Rücksitz saßen zwei Kinder im Alter von zwei und sechs Jahren. Sie erlitten leichte Gesichtsverletzungen, weil sie auf der Rücksitzbank nicht ausreichend gesichert waren, so die Polizei weiter.