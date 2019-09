Eurotreff kommt auch nach Salzgitter

Zwei Chöre, die am Eurotreff teilnehmen, werden auch in Salzgitter singen (Archivbild).

Rund 800 junge Sänger versammeln sich nach Angaben des Arbeitskreises Musik in der Jugend (AMJ) als Veranstalter vom 11. bis 15. September im Hauptveranstaltungsort Wolfenbüttel. Am Donnerstag und Freitag der Festivaltage finden Konzerte der Chöre in Kirchen und Gemeinden der Region statt. In Salzgitter soll am Donnerstag, 12. September, in der evangelisch-lutherischen Kirche Beinum ab 20 Uhr das Begegnungskonzert der Jugendkantorei St. Marien aus Osnabrück sowie des Mädchenchors Oulaisten Nourisokuoro aus Finnland stattfinden.

Das Festivalthema „sprach:klang“ betrachte die vielfältigen Möglichkeiten und Ergebnisse durch Sprache in der Musik, heißt es in der Pressemitteilung. Das besondere Verhältnis von Sprache und Klang finde sich kompositorisch auch in der Chorliteratur wieder. Das Verhältnis von Musik und Sprache solle zusammen musikalisch erkundet und dadurch ein Klangerlebnis der besonderen Art geschaffen werden. Renommierte Chorleiter aus dem In- und Ausland erarbeiteten mit den Sängern in Ateliers Chorliteratur zu diesem Thema. Das Abschlusskonzert ist am Samstag, 14. September, in der Wolfenbütteler Lindenhalle geplant.

Abseits der Ateliers besuchen die Chöre Schulen in Stadt und Landkreis, treten in Begegnungskonzerten miteinander auf. Vor ihrer Abreise singen alle Chöre nochmals in Gottesdiensten und sozialen Einrichtungen. Für die Begegnungskonzerte bringen die Chöre ihr eigenes Repertoire mit, das sie zuvor in ihren Heimatorten einstudiert haben, so der Veranstalter. Der Eurotreff sei kein Wettbewerb.

Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zu allen Konzerten des Festivals: www.eurotreff.amj-musik.de/konzerte