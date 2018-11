Ladendieb flüchtet in Salzgitter-Bad ohne Führerschein

Ein 39-jähriger Mann aus Salzgitter hat am Samstagvormittag in einem Schuhgeschäft an der Braunschweiger Straße ein Paar Sportschuhe im Wert von 39,90 Euro gestohlen und ist zunächst geflüchtet. Durch Zeugenaussagen zum Fluchtfahrzeug konnte der Täter ermittelt werden, heißt es in der Polizeimeldung. Dabei wurde festgestellt, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und für den PKW keine Pflichtversicherung bestand. Durch die Polizei wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

