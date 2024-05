Salzgitter-Bad. Ein Polizist und eine Polizistin wollen den fliehenden Radfahrer stoppen. Der kracht ungebremst in den Beamten und setzt die Flucht fort.

In Salzgitter-Bad ist es in der Nacht zu Freitag zu einem Fluchtversuch eines Pedelec-Fahrers gekommen, bei dem sich zwei Polizisten verletzt haben. Das teilt die Polizei mit. Demnach sollte der 35-Jährige gegen 3.15 Uhr auf der Nord-Süd-Straße kontrolliert werden. Der Radler ergriff die Flucht in Richtung der Polizeidienststelle Salzgitter-Bad.

Polizisten bei Pedelec-Verfolgung in Salzgitter-Bad verletzt

Um den Flüchtigen zu stoppen, begaben sich ein 38-jähriger Polizist und eine 26-jährige Kollegin vor das Dienstgebäude. Ungebremst raste der Pedelec-Fahrer in den 38-jährigen Polizisten, woraufhin beide stürzten. Der Mann setzte seine Flucht zu Fuß fort, die 26-jährige Polizistin nahm die Verfolgung auf. Sie holte ihn ein, wurde jedoch stark körperlich angegriffen. „Erst mit Unterstützungskräften und unter polizeilicher Zwangsanwendung konnte der sich massiv wehrende Radfahrer ergriffen werden“, schreibt die Polizei.

Beide Polizisten wurden verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Der 38-jährige Beamte erlitt laut Mitteilung eine „erheblichere Kopfverletzung“. Nun ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, tätlichem Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

