Salzgitter. Die Neueröffnung im Einkaufszentrum ist für Ende August geplant. Aktuell werden noch fünf Mitarbeitende gesucht.

Eine gute Nachricht für Lebenstedt: Ende August will das Hagener Buchhandelsunternehmen Thalia im Brawo-Carree eine Buchhandlung eröffnen. Das Unternehmen kündigt ein vielseitiges Buchsortiment sowie ausgewählte und zum Teil exklusive Trend- und Geschenkartikel an. Abgerundet werde das Angebot durch ein großes Spiele- und Spielwarensortiment, heißt es. Die Verkaufsfläche betrage rund 370 Quadratmeter. Aktuell suche man für das fünfköpfige Team noch Mitarbeitende.

Vertriebsdirektor Johannes Brancke betont laut der Pressemitteilung: „Unsere Buchhandlung soll zum Stöbern und Verweilen einladen und nicht zuletzt ein neuer Treffpunkt für Bücherfreunde in der Region werden.“ Thalia betreibt unter anderem Buchhandlungen in Braunschweig, Hildesheim und Peine.

Thalia will die Ladenfläche im Lebenstedter Brawo-Carree ab Juli umbauen

Brancke erläutert, dass Thalia den Einkauf in der neuen Buchhandlung durch digitale Services wie kontaktlose Bezahlmöglichkeiten über die App-Funktion „Scan & Go“ oder eine Self-Checkout-Kasse erleichtern wolle. „Mit dem Service der Sortimentsverlängerung erhalten Kundinnen und Kunden darüber hinaus online weiterführende Informationen und Angebote zu den in der Buchhandlung angebotenen Artikeln.“ Online bestellte Artikel können ihm zufolge in die Buchhandlung oder an eine Wunschadresse geliefert werden.

Thalia werde die Buchhandlungsfläche im Erdgeschoss des Brawo-Carrees Anfang Juli übernehmen und nach umfangreichen Baumaßnahmen voraussichtlich Ende August offiziell eröffnen.

