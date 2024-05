Salzgitter. Auch am Muttertagswochenende hat Salzgitter wieder einiges zu bieten. Auf ihre Kosten kommen dabei nicht nur junge Comic-Leser.

Salzgitter ist vielfältig und vor allem eine Stadt, in der es einiges zu erleben und zu entdecken gibt. Hier eine kleine Auswahl der verschiedenen Highlights am kommenden Wochenende.

Kantaten von Bach in Ringelheim

Passend zum Himmelfahrtsfest findet am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr ein großes Konzert für Chor und Orchester in der Klosterkirche St. Abdon und Sennen Salzgitter-Ringelheim statt. Das Programm umfasst Kantaten von Johann Sebastian Bach, die der Komponist vor fast 300 Jahren in Leipzig komponiert und aufgeführt hat. Bachs Musik erfreut sich beim Publikum großer Beliebtheit. Das Konzert verspricht einen besonderen Hörgenuss, da die beiden aus Hannover angereisten Ensembles Vokalwerk Hannover und Concerto Ispirato mit professionellen Konzertsängern und Instrumentalisten besetzt sind. Die künstlerische Leitung hat Martin Kohlmann. Damit würde eine Aufführung ganz im Sinne der Vorstellung Bachs gelingen, ist die Meinung der Veranstalter. Wer in frühlingshafter Atmosphäre der beschwingten Barockmusik lauschen möchte, kann Karten zum Eintrittspreis von 10 Euro an der Abendkasse (ab 16 Uhr geöffnet) oder bei folgenden Vorverkaufsstellen erwerben: reservix.de, Buchhandlung im Ärztehaus (Chemnitzer Straße 78), Buchhandlung Lesezeichen (Vorsalzer Straße 3).

Ein Chor- und Orchesterkonzert in Ringelheim widmet sich der Musik von Johann Sebastian Bach.. © FMN | Nils Ole Peters

Kindercomics für lau in Salzgitter-Bad und Lebenstedt

Gratis-Comics für Kids

Ein Tipp für Kids: Comics für umsonst sind beim „Gratis Comic Tag“ am Samstag, 11. Mai, von 9 bis 13 Uhr in der Stadtbibliothek Salzgitter-Bad und in der Stadtbibliothek in Lebenstedt (Öffnungszeiten: 10 bis 14 Uhr) erhältlich. Die verbliebenen Comic-Hefte bleiben nach diesem Comic-Tag in den Stadtbibliotheken zum Mitnehmen und sind dann ebenfalls in der Zweigstelle Fredenberg erhältlich (zu den jeweiligen Öffnungszeiten). Von vielen namhaften Verlagen wird bei der Veranstaltung eine kunterbunte Auswahl von 21 Comics aufgelegt. Der Fokus ist ausschließlich auf Kindercomics gelegt, ein Segment, das von vielen Comic- und Literaturverlagen seit einigen Jahren verstärkt bedient wird. Die Besucher der Stadtbibliothek, ob jung, alt, klein oder groß, dürfen diese Lektüre kostenfrei mitnehmen.

Am Samstag ist Comic-Tag in der Stadtbibliothek Lebenstedt und in Salzgitter-Bad. © Stadt Salzgitter

Eintauchen in die Geschichte

Geschichte entdecken im KZ Drütte – Besichtigung ohne Führung am Samstag, 11. Mai, von 15 bis 17 Uhr, Veranstalter ist der Arbeitskreis Stadtgeschichte. In der Gedenkstätte KZ Drütte begegnet Geschichte dem Besucher ganz unmittelbar, hier ist eine lebendige Auseinandersetzung möglich. Den Themen Nationalsozialismus, Entstehungsgeschichte der Stadt Salzgitter, Nachkriegsgeschichte, aber auch der Frage nach der Erinnerungskultur kann man sich hier aus unterschiedlichen Perspektiven nähern: Sachtexte, Fotos und Dokumente führen in das Thema ein, Aussagen ehemaliger Häftlinge sind wesentlicher Bestandteil der Ausstellung. Sie geben den Häftlingen Namen und Gestalt wieder und lassen aus einer anonymen Masse wieder Menschen werden. Seminarräume und technische Ausstattung ermöglichen eine intensivere Beschäftigung, ein umfangreiches Archiv und eine Bibliothek ergänzen das Angebot. Engagierte Mitglieder des Arbeitskreises Stadtgeschichte sind vor Ort und stehen für Fragen zur Verfügung.

Schwertkampf, Bühnenprogramm und mehr im und um das Schloss Salder

Museumsfest in Salder

Das Städtische Museum Schloss Salder lädt am Samstag (14 bis 23 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) zum Museumsfest ein. Einen Spaziergang durch die Geschichte versprechen die Organisatoren. Im Schlossgarten soll es eine Zeitinsel geben, wo Besucher Geschichte erleben können. Zu sehen sein werden Schwertkampfgruppen, Handwerker und andere Aktionen für Groß und Klein. Spannend im Eiszeitgarten sollen Techniken aus der Eiszeit zum Jagen und Zubereiten der Nahrung vorgestellt werden. Der Handwerkermarkt, das Kasperletheater und ein buntes Bühnenprogramm mit Musik und der Märchenzeit erweitern das abwechslungsreiche Programm. Entspannung soll der Mühlengarten bei Kaffee und Kuchen bringen. Angedacht ist ein plattdeutscher Gottesdienst mit Posaunenchor der Kirchengemeinde Salder am Sonntag, 12. Mai, um 10 Uhr im Fürstensaal Schloss Salder. Zu dem Event ist der Eintritt frei.

