Salzgitter. Der Arbeitskreis Stadtgeschichte Salzgitter plant eine neue Ausstellung. Doch dafür braucht es etwas Wichtiges: Wer kann helfen?

An der Wehrstraße 29 in Lebenstedt hat der Arbeitskreis Stadtgeschichte Salzgitter – Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Drütte – sein Büro. Hier werden digitale und auch Printmedien durchforstet, um die Geschichte des Arbeitslagers Drütte sichtbar zu machen. Zum Team gehört Volontär Jesse Holtmeyer. Der 27-Jährige stammt aus Osnabrück und ist dabei, im Rahmen seiner Abschlussarbeit eine Wanderausstellung zu konzipieren, die im Oktober in den Räumen des Lagers Drütte gezeigt werden soll.