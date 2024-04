Salzgitter. Ebenfalls unbekannte Täter sind in ein Salzgitteraner Gymnasium eingebrochen. Ein Blaulicht-Überblick für Salzgitter.

Eine Unbekannte hat am Freitagmittag ein älteres Ehepaar in Lebenstedt bestohlen. Unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, verschaffte sich die Frau gegen 15.40 Uhr Zutritt zur Wohnung des Paares in der Goethestraße. In einem unbeobachteten Moment durchsuchte die Täterin die Wohnung, teilt die Polizei mit. Sie stahl Gegenstände im Wert von rund 100 Euro. Da der Sohn des bestohlenen Ehepaares vorsorglich eine Videoüberwachung installiert hatte, liegen den Beamten Bildaufnahmen der Tat und Täterin vor. Die Ermittlungen dauern an.

Maschine für Renovierungsarbeiten aus Gymnasium am Fredenberg geklaut

In das Gymnasium am Fredenberg sind in der Nacht zum Freitag unbekannte Täter eingebrochen. Dort wurde nach Angaben der Polizei gezielt ein Arbeitsraum aufgesucht, gewaltsam geöffnet und eine hochwertige Arbeitsmaschine entwendet. Diese befand sich für die derzeit laufenden Renovierungs- und Bauarbeiten in der Schule. Die Täter entkamen unerkannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Auto wird von VW-Mitarbeiter-Parkplatz gestohlen

Zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend ist von einem Mitarbeiter-Parkplatz des Volkswagen-Werkes in Beddingen ein Pkw gestohlen worden. Der 51-jährige Eigentümer aus Salzgitter hatte seinen BMW der 5-er Serie dort abgestellt. Bei seiner Rückkehr nach Arbeitsende stellte er fest, dass das Fahrzeug gestohlen worden war. Täterhinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor, eine Ortungsmöglichkeit des gestohlenen Pkw wird derzeit geprüft. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben, der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

red