Lebenstedt. Ein 25-jähriger Gassigänger ruft die Polizei Salzgitter auf den Plan. Die muss am Ende ein Reizgas einsetzen. Das ist passiert.

In Salzgitter ist ein 61-jähriger Mann mit seinem Hund am Dienstagnachmittag in Lebenstedt Gassi gegangen und bedroht worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach traf er auf einen 25-Jährigen, der ebenfalls mit einem Hund unterwegs war - der jedoch Kot auf dem Weg hinterlassen hatte. Als der 61-Jährige fragte, ob der junge Mann die Hinterlassenschaft seines Tieres aufsammeln würde, reagierte dieser aggressiv, bedrohte ihn und trat den Hund des 61-Jährigen. Daraufhin floh der wütende Gassigänger.

25-Jähriger tritt in Lebenstedt nach Hund

Per Notruf informierte das Opfer die Polizei. Sie fahndete nach dem 25-Jährigen und entdeckte ihn in der Nähe eines Hochhauses in der Heckenstraße. Als er die Polizisten als solche erkannte, floh er ins Hochhaus. Die Beamten holten ihn dort ein.

Einsatz in Lebenstedter Heckenstraße - Polizei sprüht Reizgas in Hochhaus

Im Flur ging der Mann auf die Einsatzkräfte zu - die Beamten fürchteten eine Eskalation der Lage und versprühten Reizgas. Daraufhin konnten sie den 25-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Ambulant wurde er durch einen Rettungswagen versorgt.

