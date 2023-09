Petition gestartet für einen hundefreundlichen Salzgittersee 

Am 26. August startete E. B. auf der Plattform change.org eine Petition für einen hundefreundlichen Salzgittersee. Adressiert ist die Petition an Frank Klingebiel, Oberbürgermeister von Salzgitter (CDU), und Carsten Bauerochse aus der Ideen- und Beschwerdeabteilung der Stadt. 500 Unterschriften werden benötigt, Stand Freitagvormittag haben bereits 422 Personen unterschrieben.

„Ja, wir haben bereits eine Hunde-Badestelle. Diese liegt allerdings auf der Insel und ist fußläufig nicht für alle Bürger - zum Beispiel Senioren - zu erreichen oder auch an heißen Sommertagen eine Zumutung“, sagt E. B., die oder der die Petition initiiert hat. E. B. möchte anonym bleiben.

„Wir wünschen uns, dass die Hunde im Frühling, Herbst und Winter jederzeit am See spazieren und auch mal ans Wasser dürfen. Zu diesen Jahreszeiten liegen keine Badegäste dort, die gestört werden können“, argumentiert E. B. weiter. Zudem sei eine ausgewiesene Stelle am Salzgittersee wünschenswert, damit die Hunde im Sommer etwas trinken oder sich kurz abkühlen könnten. E. B. betont: „Es geht uns lediglich darum, dass man nicht direkt ein Bußgeld zahlen muss, nur weil der Hund es wagt, angeleint ins Wasser zu gehen.“

Salzgitter stelle sich als familienfreundliche Stadt dar, und zu einer Familie gehörten eben auch Haustiere. Die Petition endet mit dem Appell: „Bitte helft uns, Salzgitter hundefreundlich zu machen und unseren treuen Vierbeinern einen hundefreundlichen See zu schenken.“

Hier kann die Petition eingesehen werden: https://www.change.org/p/hundefreundlicher-salzgittersee

