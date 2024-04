Salzgitter. Die Biker der Region treffen sich zum Feiern und Gedenken. Theater und Konzerte sind ebenfalls im Angebot. Eine Übersicht.

Salzgitter wird dieses Wochenende Ausgangspunkt der traditionellen Motorradgedenkfahrt zum Gedenken an die 2023 verunglückten Bikerinnen und Biker. Gleichzeitig findet auf dem Rathausvorplatz der Verkehrssicherheitstag statt. Aber auch außerhalb des großen Trubels am Rathaus gibt es an diesem Wochenende einige Kulturperlen in Salzgitter. Dazu gehören ein Theaterstück und zwei Konzerte - eins davon im Lebenstedter Rock-Café.

Motorradgedenkfahrt in Lebenstedt

Der Rathausvorplatz in Lebenstedt ist am Samstag, 27. April, von 10 bis 23 Uhr Schauplatz des Verkehrssicherheitstages und Ausgangspunkt der Motorradgedenkfahrt. Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen Fredenberg haben erneut Kreuze gefertigt, die an die verstorbenen Motorradfahrenden erinnern.

Bevor sich der Konvoi gegen 14 Uhr auf den Weg nach Braunschweig macht, starten der Verkehrssicherheitstag und die Biker-Party um 10 Uhr vor dem Rathaus. Wieder dabei sei auch das „Schräglagen-Motorrad“, ein sogenanntes „Wing-Bike“. Mit ihm will Fahrlehrer Michael Trzynka aus Salzgitter den Biker-Fans die Möglichkeit geben, Sicherheit bei der Schräglage in Kurven zu gewinnen.

Um 19 Uhr wird das Lagerfeuer von der Freiwilligen Feuerwehr Lebenstedt auf dem Rathausvorplatz entzündet, in dem die von den Angehörigen nicht abgeholten Gedenk-Holzkreuze aus dem Jahr 2022 verbrannt werden. Zur Biker-Party spielen ab 18 Uhr „Good & Dry“ und ab 20 Uhr „Black Rosie“.

Das Pubertier - Aufführung in Salzgitter-Bad

Sie waren so süß. Sie waren so niedlich. Doch irgendwann mutieren die Kinder von fröhlichen, neugierigen und nett anzuschauenden Mädchen und Jungen zu muffeligen, maulfaulen und hysterischen Pubertieren. Am Samstag, 27. April, werden aus rosigen Kindergesichtern Pickelplantagen. Nasen, Beine und Hinterteile wachsen in beängstigendem Tempo, Stimmen klingen wie verstimmte Dudelsäcke. Und Kommunikation werde ohnehin unmöglich, wenn das Hirn wegen Umbaus vorübergehend geschlossen ist.

Das Theaterstück "Das Pubertier" wird in Salzgitter-Bad aufgeführt. © Kulturkreis | Volker Beushausen

Und doch ist da ein guter Kern. Irgendwo im Pubertier schlummert ein erwachsenes Wesen voll Vernunft und Güte. Man müsse nur Geduld haben, bis es sich durch Berge von Klamotten und leeren Puddingbechern ans Tageslicht gewühlt hat „Das Pubertier“ in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad wird präsentiert vom Westfälischen Landestheater und wurde entwickelt aus den drei Büchern „Das Pubertier“, „Im Reich der Pubertiere“ und „Und ewig schläft das Pubertier“ des Autors Jan Weiler. Karten für die Veranstaltung des Kulturkreises gibt es von 16 bis 22 Euro. An der Abendkasse kosten sie zwei Euro mehr.

Schweizer Musiker Jonethen Fuchs tritt im Rock-Café auf

Neben einem breiteren Feld an musikalischem Ausdruck, ist vor allem Verletzbarkeit, eine natürliche Performance, und die offenherzige Kommunikation mit dem Publikum das, was der Schweizer Musiker Jonethen Fuchs am Samstag, 27. April, ins Rock-Café bringen möchte. Inhaltlich wie auch kompositorisch wagt sich der Britrocker in immer tiefere Gründe vor. Sein Konzert in der Lebenstedter Kultkneipe beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Ulrich Ellison spielt in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad

Wer klassisches Konzertfeeling erleben möchte, ist vielleicht beim Auftritt des Österreichers Ulrich Ellison in der Kniestedter Kirche richtig. Mit neun veröffentlichten Alben zeigt er eine enorme musikalische Bandbreite. Stets sei sein Spiel aber im Blues verankert, wovon er seine weit ausgedehnten Streifzüge durch Rock, Americana, Soul und Ethno-Fusion startet.

Ulrich Ellison tritt in der Kniestedter Kirche auf. © privat | Ulrich Ellison

Was aber alles auf einen Nenner bringt, ist die riesige Spielfreude, Charme und Dynamik seiner Performance, untersützt von seiner neuen texanischen Band mit Jeff Botta an den Drums und Vocals, und Bryce Powell an Bass, Keys und Vocals. Los geht das Konzert, das vom Fachdienst Kultur der Stadt veranstaltet wird, schon am Freitag, 26. April. Karten kosten im Vorverkauf 21 und an der Abendkasse 24 Euro.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: