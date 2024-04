Lebenstedt. Gedenken, Verkehrssicherheit und Live-Musik stehen bei der Motorrad-Gedenkfahrt auf dem Plan. Das Event bringt Sperrungen mit sich.

Der Rathausvorplatz in Lebenstedt ist am Samstag, 27. April, von 10 bis 23 Uhr Schauplatz des Verkehrssicherheitstages und Ausgangspunkt der Motorraddemofahrt zur Andacht an die 2023 verunglückten Bikerinnen und Biker in der Kirche St. Martini in Braunschweig. Darüber informiert die Stadt Salzgitter in einer Pressemitteilung. Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen Fredenberg haben demnach Kreuze gefertigt, die an die verstorbenen Motorradfahrenden erinnern.

Organisiert werde dieser Tag, der in diesem Jahr unter dem Motto „Schräge Zeiten? – Schräglage mit Grip(s)“ stehe, wieder von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer Braunschweiger Land (ACM) und dem Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter. Neben Polizei und städtischer Berufsfeuerwehr unterstützten auch Verkehrswacht, Johanniter Unfallhilfe, die Freiwillige Feuerwehr Lebenstedt, B.A.C.A (Biker against Child Abuse), „Wir helfen Kindern“, die Hospiz-Initiative (Kinder- und Jugendtrauerarbeit) und die Bundesvereinigung fliegendes Personal der Polizei die Veranstaltung. Finanziell unterstützt werde das Biker-Event durch die Braunschweigische Sparkassenstiftung.

Die Motorradgedenkfahrt wird der Mitteilung zufolge seit Jahren durchgeführt, um auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen und alle Verkehrsteilnehmenden anzuregen, aufeinander Rücksicht zu nehmen.

Motorrad-Gedenkfahrt ab Salzgitter: Biker-Fans können Sicherheit in Schräglage üben

Bevor sich der Konvoi gegen 14 Uhr auf den Weg nach Braunschweig macht, starten der Verkehrssicherheitstag und die Biker-Party um 10 Uhr vor dem Rathaus, heißt es in der Mitteilung. Wieder dabei sei auch das „Schräglagen-Motorrad“, ein sogenanntes „Wing-Bike“. Mit ihm will Fahrlehrer Michael Trzynka aus Salzgitter den Biker-Fans die Möglichkeit geben, Sicherheit bei der Schräglage in Kurven zu gewinnen. Der zwölfjährige Levin Liffers, der seit seinem vierten Lebensjahr Trial fährt, wird seine Geschicklichkeit um 11, 12 und um 13 Uhr auf einigen Hindernissen – unter anderem einem Pkw – beweisen, schreibt die Stadt.

Es werde Vorführungen der Freiwilligen Feuerwehr Lebenstedt, ein (Verkehrs)-Kasperletheater und nach Abfahrt des Konvois einen Fahrradparcours des Vereins „Wir helfen Kindern“ und der Verkehrswacht Salzgitter geben. Um 13.15 Uhr würden die Ehrengäste die Bühne betreten, bevor Matthias Brodowy die Laudatio zu den Veranstaltungen halte.

Um 19 Uhr wird das Lagerfeuer von der Freiwilligen Feuerwehr Lebenstedt auf dem Rathausvorplatz entzündet, in dem die von den Angehörigen nicht abgeholten Gedenk-Holzkreuze aus dem Jahr 2022 verbrannt werden, heißt es. Zur Biker-Party spielen ab 18 Uhr „Good & Dry“ und ab 20 Uhr „Black Rosie“.

Wegen der Motorrad-Gedenkfahrt wird die Albert-Schweitzer-Straße in Lebenstedt ab Neißestraße bis Schillerstraße gesperrt, schreibt die Stadt. Die Sperrung erfolgt demnach am 27. April ab 8 Uhr. In der Gegenrichtung werde die Albert-Schweitzer-Straße am 27. April ausschließlich im Zeitraum der Abfahrt des Konvois kurz gesperrt werden. Der Rathausvorplatz werde bereits am Freitag, 26. April, erst teilweise, dann ganz gesperrt. Die Busse würden am Freitag noch an der Bushaltestelle vor dem Rathausvorplatz halten, am 27. April ab 8 Uhr nicht mehr.

