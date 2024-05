Salzgitter. Vor der der herrlichen Kulisse des Schlosses Oelber wird am Wochenende zwei Tage lang viel geboten. Das ist das Programm.

Kunst, Antiquitäten und historische Fahrzeuge sind am Wochenende, 25. und 26. Mai, am Schloss Oelber zu bewundern. Die Veranstalter laden dort zu den Kunst- und Antiquitätentagen mit Schloss-Frühlingsfest und Oldtimertreffen ein.

Aus ganz Deutschland versammeln sich Antiquitätenhändler zu Kunst- und Antiquitätentagen im historischen Ambiente des Schlosses Oelber, um ihre Schätze zu präsentieren, heißt es in einer Mitteilung. Für Sammler jeglicher Couleur sei dies ein fester Termin im Jahreskalender, wie es in der Mitteilung heißt.

Antiquitätenhändler präsentieren auf Schloss Oelber ihre Kunstschätze

Im renovierten Marstall präsentieren die Antiquitätenhändler ihre Kunstschätze und geben den Besuchern Gelegenheit zum Fachgespräch. Es gebe ein vielfältiges Angebot an hochwertigen Möbeln von Barock bis Art Déco, Porzellan, Glas, Silber, Schmuck, Gemälde und Grafiken alter Meister. Das Auktionshaus Christie‘s bewertet die antiquarischen Wertgegenstände der Besucher am Samstag ab 12 Uhr. Vorherige Anmeldung hierfür unter Telefon (040) 2794073.

Zeitgleich organisiert Oelber Event das „Schloss-Frühlingsfest“ mit einer Auswahl verschiedenster Attraktionen. Zwei Tage lang, Samstag und Sonntag, kann automobile Geschichte auf dem Schlosshof bestaunt und bewundert werden. Fahrzeuge aus verschiedenen Epochen des Automobilbaus werden zu sehen sein. Auch Hubschrauberrundflüge werden angeboten.

Am Sonntag laden die Veranstalter zum Jazz-Frühschoppen beim Frühlingsfest auf Schloss Oelber

Zum Genießen gibt es beim Frühlingsfest frisch zubereitete Spezialitäten, Kaffee und Kuchen, Weine und Käse. Im Pferdestall erwartet die Gäste das Restaurant „Fresh Koeken“ aus Helmstedt.

Zum Modefrühling werden Kaschmir, Schmuck, Sommerlooks, Interieur, Handtaschen, Accessoires und Chic der Saison präsentiert. Auch Musik erklingt am Wochenende auf Schloss Oelber: „Ein Mann und seine Gitarre“ alias Michael Jessen (Michi) musiziert am Samstag ab 16 Uhr. Am Sonntag findet ab 11 Uhr der Jazz-Frühschoppen statt.

Die Öffnungszeiten: Samstag, 25. Mai: 11 bis 19 Uhr, Sonntag, 26. Mai: 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre haben freien Eintritt.

